La Grifonissima 2026 si è conclusa con la vittoria di Simon Kibet Loitanyang, atleta keniano, e di Elena Ribigini, rappresentante dell’Italia. La corsa, che si svolge a Perugia, ha registrato una partecipazione numerosa e un’atmosfera di festa in città. Gli atleti hanno attraversato il centro storico e le zone circostanti, concludendo la gara sui 10 chilometri. La manifestazione si conferma un appuntamento annuale molto atteso dagli appassionati di corsa.

Il keniano Simon Kibet Loitanyang e l’azzurra Elena Ribigini vincono l’edizione 2026 della Grifonissima, il tradizionale appuntamento perugino sui 10.5 km andato in scena ieri mattina, con partenza da Corso Vannucci e conclusione al Santa Giuliana. Il maltempo non ha guastato la 45ª edizione della manifestazione che ha fatto registrare, come sempre, numeri record con i suoi 3.602 iscritti complessivi: 703 atleti nella gara competitiva, 460 partecipanti alla non competitiva, 1.178 persone nella passeggiata di 3 km e 1.261 studenti coinvolti attraverso la “Studentissima”. Numeri di un appuntamento che confermano quanto la Grifonissima rappresenti un appuntamento profondamente amato dalla città e capace di coinvolgere persone di tutte le età.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Grifonissima vince sempre, città in festa. A Perugia trionfano Loitanyang e Ribigini

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