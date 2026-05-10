Grifonissima a Perugia | trionfo di Loitanyang e Ribigini tra 3.600 atleti

A Perugia si è conclusa la gara Grifonissima, alla quale hanno partecipato circa 3.600 atleti. Tra i vincitori della categoria maschile si sono imposti un atleta locale e uno straniero, mentre nel settore femminile ha trionfato una atleta italiana. Il progetto Studentissima ha coinvolto numerosi giovani, incoraggiandoli a partecipare alla corsa e promuovendo l’attività sportiva tra i più giovani. La manifestazione ha attirato pubblico e partecipanti da diverse regioni.

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? Domande chiave Chi sono i vincitori della gara maschile e femminile?. Come ha fatto il progetto Studentissima a coinvolgere così tanti giovani?. Quali cronometri hanno segnato i primi tre classificati della prova?. Chi ha vinto il dodicesimo Criterium nazionale dedicato ai giornalisti?.? In Breve Saimir Xhemalaj e Arianna Fabbri completano i podi maschile e femminile.. Domenico Cantarini vince il dodicesimo Criterium nazionale giornalisti a Perugia.. Progetto Studentissima integra la tradizione podistica con il mondo della scuola.. Oltre 3.600 iscritti hanno partecipato alle prove di 10,5 e 3,5 km.. Kibet Simon Loitanyang e Elena Ribigini hanno conquistato le prime posizioni della Grifonissima a Perugia, in una domenica 10 maggio caratterizzata dalla partecipazione di oltre 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grifonissima a Perugia: trionfo di Loitanyang e Ribigini tra 3.600 atleti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perugia, tutto pronto per la "Grifonissima"Tutto pronto per la "Grifonissima", la storica gara podistica giunta alla 45esima edizione che attraversa la città di Perugia. Perugia si prepara a correre: il 10 maggio c'è la Grifonissima. Da domani apertura delle iscrizioniTorna domenica 10 maggio la Grifonissima, la corsa più amata dai podisti perugini e non, con start alle ore 9.