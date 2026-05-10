Grifonissima a Perugia | trionfo di Loitanyang e Ribigini tra 3.600 atleti
A Perugia si è conclusa la gara Grifonissima, alla quale hanno partecipato circa 3.600 atleti. Tra i vincitori della categoria maschile si sono imposti un atleta locale e uno straniero, mentre nel settore femminile ha trionfato una atleta italiana. Il progetto Studentissima ha coinvolto numerosi giovani, incoraggiandoli a partecipare alla corsa e promuovendo l’attività sportiva tra i più giovani. La manifestazione ha attirato pubblico e partecipanti da diverse regioni.
? Domande chiave Chi sono i vincitori della gara maschile e femminile?. Come ha fatto il progetto Studentissima a coinvolgere così tanti giovani?. Quali cronometri hanno segnato i primi tre classificati della prova?. Chi ha vinto il dodicesimo Criterium nazionale dedicato ai giornalisti?.? In Breve Saimir Xhemalaj e Arianna Fabbri completano i podi maschile e femminile.. Domenico Cantarini vince il dodicesimo Criterium nazionale giornalisti a Perugia.. Progetto Studentissima integra la tradizione podistica con il mondo della scuola.. Oltre 3.600 iscritti hanno partecipato alle prove di 10,5 e 3,5 km.. Kibet Simon Loitanyang e Elena Ribigini hanno conquistato le prime posizioni della Grifonissima a Perugia, in una domenica 10 maggio caratterizzata dalla partecipazione di oltre 3.🔗 Leggi su Ameve.eu
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