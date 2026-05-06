Perugia tutto pronto per la Grifonissima

Tutto pronto per la "Grifonissima", la storica gara podistica giunta alla 45esima edizione che attraversa la città di Perugia. La 45esima edizione, in programma a Perugia domenica 10 maggio, è organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta, realtà impegnata in azioni legate alla realtà della malattia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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