Musica per la Regina | il trio degli Accademici dell’Oro del Reno a teatro con Schumann e Brahms

Un pomeriggio dedicato al cuore pulsante del Romanticismo europeo, attraverso due dei suoi grandi protagonisti: Robert Schumann e Johannes Brahms, autori che nella musica da camera hanno trovato uno dei loro linguaggi più intimi e profondi. È il quarto appuntamento della rassegna “Musica per la Regina”, a cura della direttrice artistica Michela Tintoni che porta di nuovo a Cattolica la grande musica con il trio “Gli Accademici dell’Oro del Reno”: Sara Pini Ugolini (violino), Giacomo Bertolini (violoncello), Stefano Campanini (pianoforte). Il concerto è in programma per domenica 29 marzo, alle 18, al Ridotto del Teatro della Regina. Dalla fantasia poetica di Schumann alle architetture sonore appassionate di Brahms, una serata che celebra l’eleganza, la dolcezza e l’energia della grande musica da camera ottocentesca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata StrumentalePrato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale...

Teatro Cilea, arriva la regina del teatro e della canzone Lina Sastri con “Voce ‘e notte”Dopo i trionfi e i sold out con “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, il Teatro Cilea di Napoli si prepara ad accogliere un’ icona dello...

Contenuti e approfondimenti su Musica per la Regina il trio degli...

Romantico ‘800, a Cattolica Musica per la Regina vi accompagna in un viaggio nella poetica di Schumann e Brahms con il trio degli Accademici dell’Oro del RenoUn pomeriggio dedicato al cuore pulsante del Romanticismo europeo, attraverso due dei suoi grandi protagonisti: Robert Schumann e Johannes Brahms, autori che nella ... lapiazzarimini.it

C’è musica per la Regina col duo Baselli-Casadei nel giorno della memoriaDopo l’esordio di Natale con l’orchestra L’oro del Reno e il soprano Luisa Tambaro diretti dal maestro Michela Tintoni, torna la rassegna Musica per la Regina con il secondo concerto in occasione ... ilrestodelcarlino.it