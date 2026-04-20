L’enfant et les sortilèges al teatro Secci di Terni una giornata dedicata a Ravel con il conservatorio Briccialdi

Al teatro Secci di Terni si è tenuta una giornata dedicata a Ravel, organizzata dal conservatorio Briccialdi, con l’interpretazione dell’opera “L’enfant et les sortilèges”. La scena ha rappresentato un bambino che, dopo aver distrutto la sua stanza, vede gli oggetti e gli animali prendere vita e ribellarsi. La narrazione prosegue con il percorso di crescita del protagonista, che attraverso esperienze di dolore e magia, acquisisce valori di gentilezza e redenzione.

Un bambino capriccioso distrugge la sua stanza: oggetti e animali prendono vita e si ribellano. Poi, attraverso la magia e il dolore, impara la gentilezza e si redime. È la trama di L’enfant et les sortilèges, opera in un atto di Maurice Ravel su libretto di Sidonie-Gabrielle Colette, in scena.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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