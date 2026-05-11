Firenze, 11 maggio 2026 - Una figura che arriva dall’immaginario della strada e si prepara a entrare dove la città si specchia nell’acqua. Ecco che l’Arno diventa orizzonte, memoria, movimento. È La Gorda, uno dei personaggi più riconoscibili creati dallo street artist LABEN, protagonista della mostra che sarà inaugurata venerdì prossimo alle 18 nella Sala Fontana del Circolo Canottieri Firenze. L’appuntamento è il quinto della rassegna “L’Arno in Voga”, nuovo progetto culturale dedicato ai soci e curato da Veronica Triolo. Dopo aver portato al centro del Circolo sguardi, linguaggi e sensibilità diverse, la rassegna accoglie ora una mostra...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Gorda di LABEN al Circolo Canottieri Firenze

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