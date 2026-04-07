La bellezza dei dipinti di Jannik Senium alla Canottieri Firenze FOTO

La mostra personale del giovane pittore tedesco, a cura di Luna Gordon e Veronica Triolo, è ancora visitabile per qualche giorno nell'ambito della rassegna "L'Arno in Voga" C'è qualcosa di atemporale, nel senso più nobile del termine, nell'entrare nella Sala Fontana della Società Canottieri Firenze e trovarsi di fronte ai dipinti di Jannik Senium. In un'epoca in cui l'arte contemporanea insegue spesso la provocazione concettuale o la mediazione digitale, questo giovane pittore tedesco di ventotto anni sceglie la via opposta: il silenzio, la materia, la luce che emerge dall'ombra. E lo fa con una padronanza tecnica che lascia esterrefatti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Al via l’esposizione “La morte di Venere” di Jannik SeniumFirenze, 23 marzo 2026 – Una Venere che non nasce, che non emerge dalle acque in uno slancio di eterna giovinezza, ma approda sul greto dell’Arno,...

La nuova mostra dedicata alla neve con oltre 150 foto, dipinti e installazioniDal 12 febbraio al 28 giugno al al Mudec arriva ‘Il senso della neve’, il nuovo capitolo del percorso dedicato all’Olimpiadi Invernali.