Il "partito" dei magistrati? Esiste ed è pronto a far sentire la propria voce. Lo ha affermato la giudice Bernadette Nicotra, consigliera del Consiglio superiore della magistratura, intervenendo all'Assemblea nazionale di Magistratura indipendente, la corrente moderata delle toghe, svoltasi sabato scorso a Roma. Nicotra, che aveva aderito al Comitato per il Sì, ha avuto il coraggio di dire quello che molti in queste ultime settimane pensano ma pochi osano ammettere: la vittoria del No al referendum sulla giustizia ha ormai trasformato l'Associazione nazionale magistrati in un soggetto politico-giudiziario che non si limita più a fare pressione sulla politica, ma ambisce a orientarla stabilmente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La giudice del Csm Nicotra: "Il partito dei magistrati esiste"

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