Bernadette Nicotra la giudice del Csm | Pericoli inesistenti io voto sì

Da liberoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giudice del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato di non vedere rischi e ha espresso il suo voto favorevole. A pochi giorni dal referendum, alcune componenti della magistratura segnalano timori e pericoli, mentre altre chiedono di mantenere una posizione più tranquilla. La discussione tra le diverse anime del settore si accende in vista della consultazione popolare.

Pochi giorni ancora al referendum e c’è da una parte una certa fetta di magistratura grida al pericolo, mentre dall’altra c’è chi dentro le toghe invita alla calma. E lo fa senza giri di parole. Tra questi, Bernadette Nicotra, intervistata dal Corriere della Sera, che lo dice chiaro: “Nel testo definitivo non c’è un solo articolo che sottoponga il pm all’esecutivo”. Tradotto: nessun bavaglio, nessuna sudditanza. “La magistratura resta un ordine autonomo e indipendente”. E ancora: “È un pericolo inesistente. Si fa solo un processo alle intenzioni”. Parole che smontano, pezzo dopo pezzo, la narrazione dell’Anm. Anzi, la riforma – quella tanto contestata – potrebbe addirittura rafforzare il sistema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bernadette Nicotra, la giudice del Csm: "Pericoli inesistenti, io voto sì"

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