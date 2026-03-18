Bernadette Nicotra la giudice del Csm | Pericoli inesistenti io voto sì

Una giudice del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato di non vedere rischi e ha espresso il suo voto favorevole. A pochi giorni dal referendum, alcune componenti della magistratura segnalano timori e pericoli, mentre altre chiedono di mantenere una posizione più tranquilla. La discussione tra le diverse anime del settore si accende in vista della consultazione popolare.

Pochi giorni ancora al referendum e c’è da una parte una certa fetta di magistratura grida al pericolo, mentre dall’altra c’è chi dentro le toghe invita alla calma. E lo fa senza giri di parole. Tra questi, Bernadette Nicotra, intervistata dal Corriere della Sera, che lo dice chiaro: “Nel testo definitivo non c’è un solo articolo che sottoponga il pm all’esecutivo”. Tradotto: nessun bavaglio, nessuna sudditanza. “La magistratura resta un ordine autonomo e indipendente”. E ancora: “È un pericolo inesistente. Si fa solo un processo alle intenzioni”. Parole che smontano, pezzo dopo pezzo, la narrazione dell’Anm. Anzi, la riforma – quella tanto contestata – potrebbe addirittura rafforzare il sistema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bernadette Nicotra, la giudice del Csm: "Pericoli inesistenti, io voto sì" Articoli correlati Le chat del giudice accusato dalla moglie e salvato dal Csm: «Io, te e un’escort...»La ex del consigliere Mario Fresa si oppone all’archiviazione e denuncia insulti sessisti, violenze e proposte di rapporti con prostitute, «col... "Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum". Parla Costanzo CeaL'ex magistrato barese: "La riforma Nordio è frutto delle battaglie della sinistra, che ora le rinnega. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bernadette Nicotra Discussioni sull' argomento La Carta non viene stravolta e il testo conta più del contesto. Perché la riforma del referendum funziona; Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum) (11.03.2026); M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: REFERENDUM, D'ORSO (M5S): DA NORDIO BUGIE OGNI GIORNO, SMENTITO ANCHE DA TOGATA CSM; Bernadette Nicotra, la giudice del Csm: Pericoli inesistenti, io voto sì | Libero Quotidiano.it. Bernadette #Nicotra, consigliera togata del #CSM, in un’intervista al @Corriere esprime il suo sostegno al #Sì: Io, giudice al Csm sono a favore. Con questa legge #terzietà rafforzata. #SìRiforma #referendum #giustizia #magistratura #ilgiudiceseitu x.com «Io, giudice al Csm sono a favore. Con questa legge terzietà rafforzata». Bernadette Nicotra, consigliera togata del CSM, in un’intervista al Corriere della Sera esprime il suo sostegno al Sì sottolineando come la riforma non metta in discussione l’autonomia e l - facebook.com facebook