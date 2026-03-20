Referendum la consigliera togata Nicotra del Csm | La riforma rafforza la terzietà del giudice

Da ilgiornale.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consigliera togata del Csm, appartenente a Magistratura Indipendente, ha dichiarato che il voto favorevole al referendum contribuisce a rafforzare l’indipendenza dei giudici. La sua dichiarazione si concentra sull’effetto della riforma, ritenendo che questa possa migliorare la posizione dei giudici nel sistema giudiziario. La sua opinione è stata resa nota in un contesto pubblico, evidenziando l’importanza della partecipazione al voto.

Il giudizio di Bernadette Nicotra: "Non bisogna liberarsi delle correnti, ma dal correntismo, che ne è la deriva. Il sorteggio? Saranno introdotti correttivi" Il Sì al referendum rafforza la terzietà dei giudici: questo l’appello della consigliera togata del Csm di Magistratura Indipendente Bernadette Nicotra. “Domenica e lunedì i cittadini italiani avranno un'occasione unica”, la sua analisi: “Essere protagonisti del cambiamento e concorrere alla realizzazione del giusto processo e all'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, realizzando un sistema in cui il pubblico ministero e la difesa si confrontino davanti a un giudice che deve essere e apparire imparziale, ma soprattutto terzo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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