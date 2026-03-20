Referendum la consigliera togata Nicotra del Csm | La riforma rafforza la terzietà del giudice

Una consigliera togata del Csm, appartenente a Magistratura Indipendente, ha dichiarato che il voto favorevole al referendum contribuisce a rafforzare l’indipendenza dei giudici. La sua dichiarazione si concentra sull’effetto della riforma, ritenendo che questa possa migliorare la posizione dei giudici nel sistema giudiziario. La sua opinione è stata resa nota in un contesto pubblico, evidenziando l’importanza della partecipazione al voto.

Il giudizio di Bernadette Nicotra: "Non bisogna liberarsi delle correnti, ma dal correntismo, che ne è la deriva. Il sorteggio? Saranno introdotti correttivi" Il Sì al referendum rafforza la terzietà dei giudici: questo l’appello della consigliera togata del Csm di Magistratura Indipendente Bernadette Nicotra. “Domenica e lunedì i cittadini italiani avranno un'occasione unica”, la sua analisi: “Essere protagonisti del cambiamento e concorrere alla realizzazione del giusto processo e all'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, realizzando un sistema in cui il pubblico ministero e la difesa si confrontino davanti a un giudice che deve essere e apparire imparziale, ma soprattutto terzo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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«Io, giudice al Csm sono a favore. Con questa legge terzietà rafforzata». Bernadette Nicotra, consigliera togata del CSM, in un’intervista al Corriere della Sera esprime il suo sostegno al Sì sottolineando come la riforma non metta in discussione l’autonomia e l - facebook.com facebook

Bernadette #Nicotra, consigliera togata del #CSM, in un’intervista al @Corriere esprime il suo sostegno al #Sì: Io, giudice al Csm sono a favore. Con questa legge #terzietà rafforzata. #SìRiforma #referendum #giustizia #magistratura #ilgiudiceseitu x.com