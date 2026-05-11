La gita in mountain bike finisce male e arriva l' elisoccorso

Un pomeriggio di escursione in mountain bike si è concluso con un intervento di soccorso in una località boschiva. Un uomo di 41 anni stava percorrendo i sentieri di un'area collinare quando è rimasto ferito, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, in una zona nota per le attività outdoor. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare l’infortunato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una piacevole uscita in mountain bike finita decisamente male quella che ha avuto per protagonista nel pomeriggio di ieri, domenica 10 maggio, un 41enne che, in sella alla propria mountain bike, stava attraversando i boschi di Brentonico, più precisamente in località Crosano.Stava andando tutto.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cernobbio, cade in mountain bike sulla mulattiera: elisoccorso in azione, giovane al Sant’AnnaIntervento nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la mulattiera militare in via per Piazzola, borgo montano di Cernobbio, dove un ragazzo è caduto... Emilia Bike Experience: alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bikeÈ disponibile l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” È... Argomenti più discussi: ? La gita in mountain bike finisce male e arriva l'elisoccorso; Pauroso incidente in mountain bike: 41enne cade rovinosamente dalla bici. E' stato elitrasportato in ospedale in codice rosso; Cade in bici sulla ciclabile, muore dopo giorni di ricovero; Precipita mentre fa un’escursione al Passo Suretta e muore: aveva 50 anni. Gita in auto a soli 14 anni! Domenica mattina presto, a Linz, un ragazzo di 14 anni è stato fermato dalla polizia mentre guidava l'auto del padre. Il giovane non era in possesso della patente di guida Io, visto il mio pregresso da ragazzo, non posso commentar - x.com x.com Gli eventi di mountain bike australiani hanno cominciato a smarrire la loro strada? - Reddit reddit