Cernobbio cade in mountain bike sulla mulattiera | elisoccorso in azione giovane al Sant’Anna

Nel tardo pomeriggio di lunedì, un giovane in mountain bike è caduto lungo la mulattiera militare in via per Piazzola, nel borgo montano di Cernobbio. L'incidente si è verificato mentre il ragazzo attraversava il sentiero e sul posto è stato inviato un elicottero per il soccorso. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Sant’Anna.

Intervento nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la mulattiera militare in via per Piazzola, borgo montano di Cernobbio, dove un ragazzo è caduto mentre stava percorrendo il tracciato in mountain bike.L’allarme è scattato attorno alle 17.15. Il giovane, impegnato nella discesa, ha perso il. 🔗 Leggi su Quicomo.it S. Anna, scontro tra auto: elisoccorso in azione per ferito grave.Un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno in località S. Leggi anche: Pontida, colpito al petto da un capriolo: muore uomo in mountain bike