Recentemente si è aperto un dibattito pubblico su un intervento della giornalista Mirella Serri, che ha parlato di un collegamento tra Wagner e finanziamenti da parte di Hitler. La discussione si è concentrata sul ruolo della televisione come mezzo di informazione, portando alla luce il livello talvolta surreale delle conversazioni odierne. La vicenda evidenzia come i discorsi pubblici possano essere influenzati da affermazioni non verificabili e da un uso spesso distorto dei media.

Almeno su un punto Popper - grande filosofo della scienza e modesto filosofo della politica - aveva ragione: quando parlava di "cattiva maestra televisione". Ne abbiamo avuto oltretutto una prova ulteriore in questi giorni, quando, in una sua epifania catodica su La7, la giornalista Mirella Serri ha dichiarato, senza peraltro che nessuno la correggesse, che Wagner era finanziato da Hitler. Come sa anche un bambino delle elementari, ciò è storicamente impossibile, poiché Wagner è vissuto prima della salita al potere di Hitler. Se si ascolta lo spezzone dell'intervento catodico di Mirella Serri, vengono i brividi: non solo per questa rocambolesca uscita su Wagner finanziato da Hitler, ma anche per il contesto generale delle dichiarazioni, svolte in relazione alla Russia di Putin.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La giornalista Mirella Serri e "Wagner finanziato da Hitler": la televisione cattiva maestra e il surreale livello del dibattito odierno

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Mirella Serri, che pare sia una scrittrice, giornalista e saggista, ha detto la seguente frase Wagner ha appoggiato il nazismo ed è stato finanziato (?) da Hitler Richard Wagner (1813 - 1883) Adolf Hitler (1889 - 1945) Richard perdonala! Anzi decidi tu che fare. - x.com x.com