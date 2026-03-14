Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustizia

Sal Da Vinci è stato coinvolto in diverse discussioni pubbliche riguardanti la giustizia e la politica. È stato utilizzato come esempio nei comizi del Sì e presente nel dibattito sulla riforma Nordio. Inoltre, il cantante è stato rappresentato come un personaggio simbolico, paragonato a un gong o a un cameriere che vota No, riflettendo le opinioni di alcune coscienze critiche.

Come creatura televisiva, Sal Da Vinci scaturisce dalla micidiale combinazione di Sanremo e del “Castello delle cerimonie” (foto Ansa) Sal Da Vinci e la riforma Nordio. Sal Da Vinci usato come “gong” nei comizi del Sì. Sal Da Vinci in bianco sposa o cameriere che invece vota No, come tutte le coscienze critiche e cinematografare del paese – notizia che ha girato, ha fatto discutere, finché Gratteri l’ha smentita: tanto coi neomelodici faremo i conti dopo il referendum. Come si fa a raccontare un paese così? Come si fa a raccontare un’Italia allegra, incarognita, saldavincizzata, che balla, canta e sculetta tra le ragioni del Sì e del No? Si potrebbe, per esempio, partire dall’ultimo libro di Aldo Grasso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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