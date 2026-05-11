La gallerista Michela Rizzo ci racconta una Venezia segreta | tra locali storici gioielli originali isole lagunari e hotel da intenditori

Una Venezia meno conosciuta, fatta di angoli nascosti, locali storici e isole lontane dal turismo di massa, viene svelata dalla gallerista Michela Rizzo. La sua galleria, gestita da generazioni, si dedica all’arte contemporanea, esponendo sia artisti affermati sia giovani emergenti. Tra le sue parole, emergono ricordi di luoghi speciali e hotel selezionati, che testimoniano un lato della città poco frequentato dai visitatori.

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Veneziana da generazioni, Michela Rizzo dirige la sua omonima galleria dedicata al lavoro di grandi maestri e nuovi nomi dell’arte contemporanea. Discendente di una storica famiglia attiva nell’alimentare, forte di un’alta preparazione manageriale e di un’innata passione per l’arte, inaugura nel 2004 uno spazio che occupa oggi l’affascinante primo piano del cinquecentesco Palazzo Palumbo Fossati. A lanciare la sua carriera, nel 2007, è stata la mostra New Religion di Damien Hirst: oggi, in galleria, Michela segue nomi del calibro di Brian Eno, Fabio Mauri, David Tremlett e Roman Opalka. Come ogni vero abitante del luogo, sottolinea, pensa che i posti più belli siano le dimore di amici: per noi, la gallerista svela alcuni dei luoghi più intriganti di Venezia.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La gallerista Michela Rizzo ci racconta una Venezia segreta: tra locali storici, gioielli originali, isole lagunari e hotel da intenditori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: Riconoscimento isole della laguna di Venezia quali aree assimilabili alle piccole isole(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 Alla conferenza stampa erano presenti il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, e il Vicecapogruppo di... Leggi anche: Venezia oltre i Giardini: la mappa segreta dell’arte tra palazzi e street art Argomenti più discussi: Venezia segreta, gli indirizzi di Michela Rizzo; Biennale 2026 e dintorni, le mostre e i progetti in programma per oggi; #2 Guida alla Venice Biennale OFF; Biennale 2026 a Venezia: mostre e aperture da non perdere (6 maggio.