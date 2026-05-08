Venezia offre molto più dei suoi celebri Giardini, con un patrimonio artistico nascosto tra palazzi storici e opere di street art. Oltre le rotte più battute, si trovano angoli meno conosciuti dove si mescolano elementi di diversa epoca e stile. La città si rivela come un vasto palinsesto, un insieme di spazi che raccontano storie attraverso dettagli nascosti e interventi contemporanei. Un patrimonio artistico che si svela a chi sceglie di esplorare oltre le mete più note.

Life&People.it Venezia non è una città, è un palinsesto. Mentre il mondo accorre verso i cancelli dorati dei Giardini, esiste una Laguna che decide di vibrare su frequenze più sottili. La 61. Esposizione Internazionale d’Arte, intitolata In Minor Keys e concepita dalla visione radicale di Koyo Kouoh, ci invita a un esercizio di ascolto profondo. Abbandonare la via maestra per perdersi nei percorsi della Biennale d’Arte significa accettare una sfida percettiva: quella di cercare la bellezza nella pausa, nella dissonanza, in quel “lamento che si trasforma in armonia” di cui la curatrice – scomparsa improvvisamente lasciandoci un testamento poetico immenso – ha intessuto l’intera città.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Venezia oltre i Giardini: la mappa segreta dell’arte tra palazzi e street art

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