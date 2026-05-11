Il presidente francese ha convocato un vertice in Kenya, paese anglofono, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con l’Africa. L’incontro si svolge in un momento in cui la Francia cerca di rinnovare le proprie relazioni nel continente. La visita del presidente francese è stata annunciata come un passo verso una maggiore collaborazione tra i due paesi. La decisione di tenere l’evento in Kenya riflette l’interesse della Francia per l’area.

La scelta del luogo è la prima cosa che salta all’occhio. Nairobi, capitale dell’anglofono Kenya, sarà la sede di un vertice franco-africano che si svolgerà a partire dall’11 maggio, con un titolo in inglese: “Africa forward”. Per rilanciare la sua politica africana a un anno dalla fine del suo mandato, il presidente francese Emmanuel Macron ha dunque voluto uscire da quello che un tempo veniva chiamato pré carré, il terreno di casa, cioè le ex colonie francesi. La decisione, evidentemente, è molto simbolica. Oggi la Francia ha un margine di manovra maggiore nei paesi che non hanno un passato coloniale francese. Con i francofoni, invece, le cose sono molto più complicate.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Francia prova a stabilire nuove relazioni in Africa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Lost Civilization Buried Beneath Our World: Blinkerwall | History For Sleep

Notizie correlate

L’Ifab approva nuove norme per non perdere tempo (è tutto da stabilire che non creino ulteriori danni)Conto alla rovescia sulle rimesse laterali e sui calci di rinvio del portiere, così come per le sostituzioni.

La soglia, il respiro e nuove relazioni cooperative per l’ambienteLa mattina in cui il prezzo della CO? ha superato per l’ennesima volta i cento euro, Bergamo non ha cambiato passo.

Argomenti più discussi: Francia, a Liévin vietate le celebrazioni: prime prove dell’ultradestra al potere; Macron a Nairobi, la Francia ci prova con l'altra Africa; In Francia un pasto completo nelle mense universitarie costa 1€; Francia, il pasto universitario a 1 euro diventa universale: svolta sociale.

Ottima prova per l'azzurro #FlavioCobolli che vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista romano, numero 10 del seeding, si è imposto in due set sul francese Terence Atmane, n.51 Atp, e conquista la seconda vittoria in carriera nel torneo di cas - x.com x.com

Fai la spesa in Francia, Germania e Italia perché costa il 40% in meno? - Reddit reddit