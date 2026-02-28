L’Ifab approva nuove norme per non perdere tempo è tutto da stabilire che non creino ulteriori danni

Durante la 140esima assemblea, l’International Football Association Board ha approvato nuove norme per rendere il gioco più rapido e ridurre le interruzioni. Le modifiche riguardano principalmente procedure di gioco e gestione delle pause, con l’obiettivo di limitare le perdite di tempo. Le regole entreranno in vigore nella prossima stagione e sono state discusse da rappresentanti di diverse federazioni calcistiche.

Conto alla rovescia sulle rimesse laterali e sui calci di rinvio del portiere, così come per le sostituzioni. Doha (Qatar) 21112022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 Inghilterra-Iran foto ImagoImage Sport nella foto: minuti di recupero ONLY ITALY Durante la sua 140esima assemblea generale, l’International Football Association Board (Ifab) ha dato il via libera a una serie di novità pensate per rendere il gioco più veloce e limitare le perdite di tempo. “Se l’arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio siano troppo lunghi o siano stati deliberatamente ritardati, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non entra in gioco alla fine del conto alla rovescia, l’arbitro assegna la rimessa laterale alla squadra avversaria; se la squadra calcia fuori, l’avversaria riceve un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Ifab approva nuove norme per non perdere tempo (è tutto da stabilire che non creino ulteriori danni) Leggi anche: Ue approva le nuove norme sull'asilo. Ilaria Salis: "Eurofascismo" Leggi anche: L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio Approfondimenti e contenuti su Ifab approva. L’IFAB approva le nuove norme regolamentari: ecco i cambiamentiStop alle perdite di tempo, in ogni fase di gioco. Ma anche simulazioni e protocollo VAR. Oltre agli infortuni. Le modifiche regolamentari sono state approvate (e ufficializzate) oggi dall’ Internatio ... ilnapolionline.com TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: «L’IFAB INTRODUCE NUOVE REGOLE PER MIGLIORARE IL FLUSSO DELLE PARTITE E IL COMPORTAMENTO DEI GIOCATORI»Principali novità approvate dalla 140ª Assemblea Generale dell'IFAB, volte a incrementare il tempo di gioco effettivo e modernizzare il regolamento dal 2026.Lotta alle perdite di tempoConto alla roves ... agenziagiornalisticaopinione.it