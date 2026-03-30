La soglia il respiro e nuove relazioni cooperative per l’ambiente

Questa mattina, il prezzo della CO2 ha superato nuovamente i cento euro, segnando un nuovo record. Nonostante questa variazione, a Bergamo non sono stati registrati cambiamenti significativi nelle attività o nelle iniziative legate all’ambiente. La città continua a mantenere il suo ritmo abituale, senza adottare misure straordinarie o modifiche nelle politiche locali in risposta all’andamento dei prezzi.

La mattina in cui il prezzo della CO? ha superato per l’ennesima volta i cento euro, Bergamo non ha cambiato passo. Le strade erano le stesse, i camion facevano la stessa coda sulla statale, i bar aprivano con il solito odore di brioche e caffè. Ma chi conosce questo territorio sa che ci sono cambiamenti che non fanno rumore. Non servono sirene, né titoli di giornale. Bastano i dettagli: un direttore di stabilimento che entra in reparto più teso del solito, un capoturno che convoca una riunione “veloce”, un responsabile della manutenzione che rimanda un intervento necessario “alla prossima settimana”. È così che Bergamo registra le scosse: non fuori, dentro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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