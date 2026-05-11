La fotografia | da 200 anni l’unica finestra aperta sull’umanità

Da circa due secoli, la fotografia è considerata un mezzo per catturare e conservare immagini della realtà. Nel 1826, Joseph Nicéphore Niépce realizzò la prima fotografia nota, intitolata “Vista dalla finestra a Le Gras”, impressa su una lastra di peltro. Quel momento segnò l’inizio di un percorso che ha rivoluzionato il modo di documentare e condividere l’umanità nel corso degli anni.

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A due secoli di distanza da quel lontano 1826, quando Joseph Nicéphore Niépce impresse su una lastra di peltro la celebre “Vista dalla finestra a Le Gras”, il mondo è cambiato radicalmente. Eppure, l’essenza di quell’atto non è mutata: la fotografia rimane, oggi come allora, la nostra finestra più autentica aperta sulla complessità dell’essere umano. Per decenni abbiamo celebrato la fotografia come una sbalorditiva conquista della scienza. Prima è stata figlia della ricerca chimica, tra sali d’argento e tempi di esposizione infiniti; poi è diventata il simbolo del progresso tecnologico con l’avvento del digitale. Ma ridurre la fotografia a una sequenza di bit o a un processo chimico sarebbe un errore di prospettiva.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - La fotografia: da 200 anni l’unica finestra aperta sull’umanità. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TCG KOCATEPE FLM 2026 - Deiim Medya - Çevre Film - POYRAZ MAV VATAN Notizie correlate Leggi anche: “Scatti Marginali” a Mira: la fotografia di Alessandro Punzo racconta l’umanità Leggi anche: La lettura: una finestra aperta sul mondo Argomenti più discussi: Libro fotografico: un laboratorio aperto da 200 anni; La fotografia: da 200 anni l’unica finestra aperta sull’umanità – di Maurizio Riccardi; Fotografia Europea 2026: a Palazzo Scaruffi 200 anni di fotografia; Pasqualino Borella, quando la fotografia si fa giornalismo. La fotografia, da 200 anni l’unica finestra aperta sull’umanità #fotografia #fotogiornalismo x.com La fotografia più antica sopravvissuta nella storia, Vista dalla finestra di Le Gras, è stata creata tra giugno e luglio del 1827, quasi 199 anni fa. - reddit.com reddit Libro fotografico: un laboratorio aperto da 200 anniIl Giornale dell'Arte racconta ogni giorno il sistema dell'arte e della cultura con contenuti e servizi digitali tutti gratuiti, compresi servizi come l' Area Riservata, gli Articoli Premium, ... ilgiornaledellarte.com