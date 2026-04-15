Scatti Marginali a Mira | la fotografia di Alessandro Punzo racconta l’umanità

Sabato 18 aprile 2026, alle 16, a Mira, presso Villa dei Leoni, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti Marginali” di Alessandro Punzo. L’esposizione presenta una serie di fotografie che mostrano aspetti della vita quotidiana e dell’umanità attraverso l’obiettivo dell’autore. L’evento è aperto al pubblico e resterà visitabile nei giorni successivi.