Scatti Marginali a Mira | la fotografia di Alessandro Punzo racconta l’umanità
Sabato 18 aprile 2026, alle 16, a Mira, presso Villa dei Leoni, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti Marginali” di Alessandro Punzo. L’esposizione presenta una serie di fotografie che mostrano aspetti della vita quotidiana e dell’umanità attraverso l’obiettivo dell’autore. L’evento è aperto al pubblico e resterà visitabile nei giorni successivi.
Sabato 18 aprile 2026, alle ore 16.00, a Mira, presso Villa dei Leoni, inaugura la mostra fotografica “Scatti Marginali” di Alessandro Punzo.L’esposizione raccoglie una selezione di immagini realizzate durante i viaggi dell’artista, offrendo uno sguardo intenso sulla quotidianità in contesti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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