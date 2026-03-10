La lettura | una finestra aperta sul mondo

La lettura viene presentata come una finestra aperta sul mondo e viene spesso associata alla scoperta e alla crescita personale. Un pensiero di Gianni Rodari domanda se valga la pena che un bambino impari attraverso il pianto o attraverso il sorriso, evidenziando così l’importanza del modo in cui si apprendono le cose. La discussione si focalizza sul ruolo della lettura nel percorso di sviluppo dei più giovani.

Alla I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino una mattinata dedicata ai libri come ponte di emozioni e crescita "Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?" diceva Gianni Rodari. Ed è partendo da questa domanda che dà il senso di una scuola che educa con gioia che questa mattina si è svolta nell'Aula Magna dell'I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino, una mattinata che ha visto i libri protagonisti, attraverso un viaggio di parole e musica. Promuovere il libro e la lettura come momento di condivisione, strumento di crescita personale e ponte tra culture.

