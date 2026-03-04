Maradona pedagogo | al TeatroBasilica la magia del gol

Al TeatroBasilica di Roma, il 5 marzo e il 20 aprile 2026, si terrà lo spettacolo “Barrilete CosmicoMaradona Pedagogista” ideato da Christian Raimo. L’evento propone una rappresentazione che unisce musica e narrazione, dedicata a Maradona e alla sua figura di pedagogista. La scena si anima con elementi che richiamano la carriera e il ruolo del calciatore come insegnante di vita.

Il TeatroBasilica di Roma si prepara ad accogliere un appuntamento che promette di scuotere le coscienze, andando ben oltre la semplice narrazione biografica. Il 5 marzo e il 20 aprile 2026, lo spazio di Piazza di Porta San Giovanni ospiterà Barrilete CosmicoMaradona Pedagogista, un progetto scenico scritto e interpretato da Christian Raimo. Sostenuto dalla creatività del Gruppo della Creta e dalla cura artistica di Alessandro Di Murro, lo spettacolo si propone di analizzare una delle figure più iconiche e controverse del Novecento, non limitandosi a celebrarne l'abilità atletica, ma interrogandone il significato profondo, politico e sociale, in un'Argentina segnata dalla dittatura e dalla ricerca di riscatto.