La finale di Amici va in onda domenica 17 maggio | il quinto finalista sarà scelto dal pubblico in diretta

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Amici 2025-2026 si terrà domenica 18 maggio e verrà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.30. Durante l'evento, il pubblico potrà votare per scegliere il quinto finalista tra i concorrenti ancora in gara. La trasmissione prevede anche l’esibizione di vari artisti e la consegna di premi ai finalisti. La finale si svolgerà in un teatro con presenza di pubblico in sala.

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La finale di Amici 2025-2026 andrà in onda domenica 18 maggio, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.30. A contendersi la vittoria Emiliano, Nicola, Alessio, Elena e un quinto finalista tra Angie e Lorenzo, deciso dal pubblico tramite il televoto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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