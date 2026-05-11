La Festa Artusiana si avvicina | pubblicati i bandi per ristoratori ed espositori del mercato

È stata resa pubblica sul sito del Comune di Forlimpopoli la selezione per i ristoratori e gli espositori che desiderano partecipare alla trentesima Festa Artusiana, prevista dal 27 giugno al 5 luglio 2026. I bandi sono disponibili online e riguardano le candidature per le diverse attività che si svolgeranno durante l’evento. La festa si avvicina e le iscrizioni sono aperte a chi intende prenderne parte.

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