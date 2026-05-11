La Festa Artusiana si avvicina | pubblicati i bandi per ristoratori ed espositori del mercato
È stata resa pubblica sul sito del Comune di Forlimpopoli la selezione per i ristoratori e gli espositori che desiderano partecipare alla trentesima Festa Artusiana, prevista dal 27 giugno al 5 luglio 2026. I bandi sono disponibili online e riguardano le candidature per le diverse attività che si svolgeranno durante l’evento. La festa si avvicina e le iscrizioni sono aperte a chi intende prenderne parte.
Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Forlimpopoli il bando rivolto ai ristoratori e quello per gli espositori del mercato interessati a partecipare alla trentesima edizione della Festa Artusiana, in programma dal 27 giugno al 5 luglio 2026. L’edizione 2026 punta a rafforzare ulteriormente.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Pubblicati i bandi dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di ArezzoArezzo, 4 marzo 2026 – Ammonta complessivamente a 70mila euro la somma messa a disposizione dall’assessorato alle politiche giovanili, destinata per...
L'ex cristalleria di Milano si trasforma: arriva il mercato del vintage e del design con 100 espositoriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 12 aprile...
Argomenti più discussi: Forlimpopoli cerca partner logistici per il trentennale della Festa Artusiana: pubblicato il bando; A Casa Artusi si serve la sorpresa. Il presidente Segrè: Mi dimetto; Meldola, il 9 maggio si inaugura a San Colombano il nuovo Ponte sul Rio San Giorgio; Tre giorni di eventi, cultura e comunità nel cuore della città artusiana: torna Fiorimpopoli.
VERSO L'ARTUSIANA - È stato pubblicato dal Comune di Forlimpopoli l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per partecipare alla gestione della logistica della trentesima edizione della Festa Artusiana facebook
La Festa Artusiana si sposta: via il 28 giugnoIl Comune annuncia il lieve posticipo della 29ª edizione: servirà a evitare la concomitanza con S. Giovanni a Cesena. Epilogo il 6 luglio La prossima edizione della Festa Artusiana si svolgerà da ... ilrestodelcarlino.it