Pubblicati i bandi dell' assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo

L'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo ha pubblicato i bandi per finanziare progetti rivolti ai giovani. La somma totale disponibile è di 70mila euro, suddivisa tra iniziative sportive e ricreative e la realizzazione di un festival musicale estivo. I bandi sono stati resi pubblici il 4 marzo 2026 e sono aperti a enti e associazioni interessate a presentare le proprie proposte.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Ammonta complessivamente a 70mila euro la somma messa a disposizione dall'assessorato alle politiche giovanili, destinata per una parte a progetti per attività ricreative e sportive e per una parte alla realizzazione di un festival musicale estivo. Si tratta di due diverse procedure, la prima delle quali mette a disposizione la somma di 30mila euro a sostegno di iniziative in ambito artistico, culturale, educativo, ricreativo e sportivo, destinati principalmente a adolescenti e giovani nella fascia di età 14-35 anni, con contributi singoli da 1000 a 5000 euro che andranno a finanziare fino a 15 progetti.