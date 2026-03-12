L' ex cristalleria di Milano si trasforma | arriva il mercato del vintage e del design con 100 espositori

Domenica 12 aprile, lo Spirit de Milan ospiterà il ritorno del mercato Wunder Mrkt, che si terrà negli spazi dell'ex cristalleria Livellara. L'evento vedrà la partecipazione di 100 espositori dedicati al vintage e al design, offrendo un'occasione per scoprire oggetti e pezzi unici provenienti da diverse epoche e stili. La location, un tempo cristalleria, si trasforma in un punto di incontro tra passato e presente.

Domenica 12 aprile il mercato Wunder Mrkt torna allo Spirit de Milan, negli spazi dell'ex cristalleria Livellara. L'evento occupa una delle strutture di archeologia industriale della città con un appuntamento dedicato al collezionismo e alle produzioni indipendenti. La giornata prevede la partecipazione di circa cento espositori provenienti da tutta Italia. La selezione comprende abbigliamento e accessori vintage, oggetti di design, vinili, poster e artigianato. L'iniziativa integra l'area commerciale con momenti di musica dal vivo, puntando su un'esperienza di visita che favorisca il tempo lento e l'osservazione dei prodotti.

