Il maxi-scandalo pedofilia ha portato alla luce oltre tre milioni e mezzo di files, coinvolgendo figure di rilievo come il principe Andrea e l’ex rettore di Harvard. Nonostante le parti coperte e gli omissis, i documenti hanno fatto emergere dettagli che hanno scosso l’intera scena internazionale, con molte questioni ancora aperte e controversie non completamente chiarite. La diffusione di questi file ha suscitato un’ondata di attenzione globale.

Tre milioni e mezzo di files, nonostante gli omissis, le parti coperte, le 53 pagine su Trump che secondo i democratici mancherebbero all’appello, hanno generato un terremoto globale del quale si fatica a vedere la fine. Il Dipartimento di Giustizia Americano ha operato le sue “correzioni” sul materiale messo nella disponibilità del mondo che, da fine gennaio, sta spiando dal buco della serratura per trovare dettagli sulle relazioni e sugli interessi di Jeffrey Epstein, mentre tante teste continuano a rotolare giù dall’Olimpo di coloro che si sono sempre considerati intoccabili. Il conto più salato, al momento, è convinto di pagarlo il Regno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein Files, dal principe Andrea all’ex rettore di Harvard: tutte le teste che il maxi-scandalo pedofilia ha fatto cadere

Epstein files, si dimette Lawrence Summers ex rettore di HarvardL’economista Lawrence Summers, ex rettore dell’Università di Harvard, si dimetterà dal suo ruolo di docente dell’ateneo alla fine dell’anno...

Leggi anche: Epstein Files, è il giorno della testimonianza di Hillary Clinton. Cadono altre teste, da Harvard al Nebraska

Una raccolta di contenuti su Epstein Files

Temi più discussi: Cosa si nasconde davvero negli Epstein files?; Caso Epstein, ex principe Andrea sarà escluso da linea di successione; Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Caso Epstein: indagini sui voli del Lolita Express a Londra e sullo staff di Andrea.

Il caso Epstein - Andrea il principe senza privilegiDopo il recente arresto del Principe Andrea nell’ambito dei nuovi sviluppi del caso Jeffrey Epstein, La7 dedica lo speciale dal titolo Il caso Epstein e il principe Andrea, per approfondire le novit ... la7.it

Negli Epstein files abbiamo trovato anche Berlusconi e Grillo (oltre al già citato Salvini)Wired ha scandagliato i documenti rilasciati dal dipartimento di Giustizia statunitense trovando file che fanno riferimento all'ex presidente del Consiglio e all'ex leader del Movimento 5 stelle ... wired.it

“Sull’immigrazione è stato il disastro più assoluto, finito con gli omicidi degli scherani dell’Ice e poi gli 80mila posti di lavoro persi in un anno come non succedeva dai tempi della Grande Depressione, per non parlare degli Epstein Files. Non gli resta che ricorr - facebook.com facebook

Clinton davanti al Congresso: difesa e ombre sugli Epstein Files x.com