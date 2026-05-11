La ex di Rudy Guede | Costretta a rapporti violenti A ogni mio no diventava più pesante Mi sentivo una bambola

Una donna ha raccontato di essere stata costretta a rapporti violenti e di aver vissuto momenti di paura e sofferenza durante la relazione con Rudy Guede, attualmente sotto processo a Viterbo per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. La testimonianza descrive un rapporto caratterizzato da pressioni crescenti a ogni suo rifiuto, lasciandola con sentimenti di impotenza e sentirsi come una bambola. La corte ascolta le sue parole nel procedimento in corso.

Un racconto lungo, sofferto ma fatto con forza e lucidità quello della ex fidanzata di Rudy Guede: il 39enne è a processo davanti al tribunale di Viterbo per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. Dichiarazioni che ricalcano quelle già rilasciate a ViterboToday nell'intervista di dicembre.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“A 87 anni dopo la morte di mio marito, mi pareva di non avere più un senso. Mio nipote mi ha salvato con TikTok. Cosa mangio? Pane, salame e gorgonzola”: la storia di Nonna LuiginaChi “bazzica” tra TikTok e Instagram sicuramente gli sarà capitato di essersi imbattuti in nipote e nonna simpatici, allegri e “genuini”.

Margherita Mazzucco: «Dopo L'amica geniale sono entrata in depressione: mi sentivo vuota e senza uno scopo, non uscivo più di casa. Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie, ma la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi»Questo intervista a Margherita Mazzucco è pubblicata sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026.

Argomenti più discussi: A Viterbo nuova udienza del processo a carico di Rudy Guede; E' Amanda che ha ucciso Meredith; Nuova udienza per Rudy Guede.

quotidianodellumbria.it/cronaca/rudy-g… Rudy Guede di nuovo in aula a Viterbo: la ex conferma le accuse x.com

Rudy Guede mi obbligava a rapporti sessuali violentiRudy Guede mi obbligava a rapporti sessuali violenti. Tribunale - In aula la testimonianza della ex fidanzata dell'imputato ... tusciaweb.eu