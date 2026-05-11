La droga dei calciatori che spopola a Brescia ma i ragazzi rischiano danni neurologici

Da bresciatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bombolette in fila sui marciapiedi, fuori dalle porte dei locali. Sui tavoli, sulle panchine dei parchi. E tutt'intorno, palloncini sgonfi. E quello che resta all'alba, dopo le notti di festa. Una traccia silenziosa ma ormai abituale, nelle citta come nei paesi. Non fa rumore, non attira.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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