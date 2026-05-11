La Doria accelera sulla sostenibilità | 8.258 tonnellate di CO2 risparmiate nel 2025

La Doria ha annunciato di aver risparmiato 8.258 tonnellate di CO2 nel 2025 grazie a iniziative dedicate alla sostenibilità. La società, tra i principali gruppi europei nel settore delle specialità italiane private label, ha implementato diverse strategie per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Questi risultati si aggiungono a un impegno costante nel migliorare gli standard di sostenibilità e a progetti mirati alla riduzione delle emissioni di gas serra.

La Doria, tra i principali gruppi europei nella fornitura di specialità italiane private label come pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta, ha pubblicato il Bilancio di sostenibilità 2025, documento che fotografa risultati, investimenti e strategie adottate dal Gruppo nell’ambito dei 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Nel documento, l’azienda ribadisce il proprio impegno nel creare valore condiviso per stakeholder, territori e filiere attraverso pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. “Anche nel 2025 la sostenibilità è stata per La Doria non solo un dovere, ma una leva strategica per affrontare con responsabilità e visione le trasformazioni del settore alimentare.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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