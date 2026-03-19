A Intertraffic la svolta green della segnaletica stradale | FIV accelera sulla sostenibilità

Durante Intertraffic, FIV ha presentato una nuova linea di segnaletica stradale sostenibile, con prodotti progettati per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale. La società ha mostrato come la transizione ecologica si traduca anche nel settore della mobilità, offrendo soluzioni innovative per le strade che vengono percorse ogni giorno. La novità riguarda materiali e tecnologie pensate per essere più rispettosi dell’ambiente.

La transizione ecologica arriva anche sull'asfalto. E lo fa con una serie di nuovi prodotti volti a ridurre le emissioni e l'impatto ambientale di materiali che caratterizzano le strade che tutti noi percorriamo quotidianamente. A Intertraffic Amsterdam, la più importante fiera internazionale dedicata alle infrastrutture e alla mobilità che si è svolta dal 10 al 13 marzo, ha infatti preso forma la trasformazione di un settore spesso invisibile, ma fondamentale per la sicurezza delle strade: quello della segnaletica orizzontale. Tra i protagonisti di questa evoluzione c'è FIV – Fontana Industrie Vernici, storica azienda italiana con sede a Paratico (Brescia), che proprio alla rassegna olandese ha presentato una serie di nuove soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Intertraffic la svolta green della segnaletica stradale: FIV accelera sulla sostenibilità Articoli correlati Leggi anche: Danni da maltempo a Salerno, segnaletica cade sulla sede stradale Civitavecchia, approvato l’accordo quadro per la manutenzione della segnaletica stradaleL’operazione, del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, consentirà di programmare interventi tempestivi, continui e coordinati...