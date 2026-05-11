Il coach dei Warriors ha firmato un nuovo contratto di due anni, proseguendo il suo lavoro con la squadra. Contestualmente, il playmaker chiave ha deciso di rinnovare il suo contratto, restando in squadra. La formazione ha vinto quattro titoli e partecipato a sei finali negli ultimi anni, portando avanti una rivoluzione tattica nel basket contemporaneo. La squadra punta a consolidare il successo con questa coppia di contratti.

Golden State è stata eliminata ai play-in dai Suns. Fermi a metà campo, Curry, Green e Kerr si abbracciano. In quel momento, per la prima volta, è sembrato davvero possibile che fosse l'ultima. Kerr non aveva mai affrontato il tema del contratto durante la stagione, rimandando tutto alla fine dell'anno. Poi, dopo tre settimane di conversazioni e riflessioni, il rinnovo: due stagioni e uno stipendio che lo conferma il coach più pagato della Nba. Kerr allena Golden State dal 2014: quattro titoli tra il 2015 e il 2022, e sei finali, l'ultima grande dinastia della lega. Quella squadra, con Steph, uomo franchigia se ce n'è...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La dinastia Warriors cerca l'ultimo botto: Kerr rinnova, altri due anni con Curry

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Si parla di: NBA, Kerr resta sulla panchina dei Warriors: rinnovo biennale; Golden State Warriors, rinnovo biennale con coach Steve Kerr.

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