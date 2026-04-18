Warriors eliminati coach Kerr a Steph Curry e Draymond Green | Vi amo da morire non so cosa succederà

Dopo la sconfitta contro i Phoenix Suns, i Golden State Warriors sono stati eliminati dai playoff NBA. Il coach Steve Kerr ha rivolto parole di affetto a Steph Curry e Draymond Green, dichiarando di amarli profondamente e senza sapere cosa riserverà il futuro. La sconfitta segna la fine di un ciclo per la squadra, che negli ultimi anni ha vinto più titoli.

Dopo la sconfitta con i Phoenix Suns e il mancato accesso ai playoff NBA, la dinastia leggendaria dei Golden State Warriors sembra al passo d'addio: le bellissime parole di coach Steve Kerr a Steph Curry e Draymond Green assomigliano alla fine di un'epoca.🔗 Leggi su Fanpage.it

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