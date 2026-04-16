Nella notte, i Golden State Warriors hanno conquistato una vittoria contro i Los Angeles Clippers grazie ai 30 punti di Stephen Curry. Nel frattempo, i Philadelphia 76ers hanno battuto il Magic con un margine di 15 punti, preparando il prossimo scontro contro i Boston Celtics. La partita tra i Warriors e i Clippers si è conclusa con un punteggio di 115-110, mentre i 76ers hanno prevalso 102-87 sui Magic.

2026-04-16 10:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Stephen Curry ha dato il suo meglio mentre i Warriors mantenevano vive le loro speranze di play-off nella NBA Mercoledì sera due drammatiche partite di play-in dell’NBA hanno dato vita ad alcuni scontri appetitosi prima del primo turno dei play-off, quando Stephen Curry ha messo in scena un’altra esibizione sfidante per l’età e i Philadelphia 76ers hanno superato gli Orlando Magic per assicurarsi il loro posto al primo turno. I Warriors mettono in scena uno straordinario ritorno ai Sink Clippers. Curry ha segnato 27 dei suoi 35 punti nel secondo tempo mentre i Golden State Warriors superavano uno svantaggio di 13 punti nel quarto quarto battendo i Los Angeles Clippers 126-121, mantenendo vive le loro speranze post-stagionali.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - NBA: Curry ispira i Warriors nella vittoria sui Clippers mentre i 76ers superano Magic per organizzare lo scontro con i Celtics

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