La denuncia di Raiola a Fabrizio Corona | Il giocatore che va avanti è quello che paga la mazzetta al direttore
Nella sua trasmissione su YouTube, Fabrizio Corona ha fatto alcune affermazioni riguardo a pratiche illecite nel mondo dello sport. In particolare, ha accusato un giocatore di continuare a giocare pagando tangenti ai direttori di alcune squadre. La vicenda ha attirato l’attenzione sui possibili collegamenti tra il calcio e il pagamento di mazzette, mentre Corona ha annunciato l’intenzione di denunciare un’altra vicenda di presunte irregolarità sportive.
Torna Fabrizio Corona col suo Falsissimo in onda stasera su YouTube alle ore. Corona denuncia la Calciopoli 2.0. La presenta come “un’inchiesta clamorosa con prove e documenti della Figc, che racconta il marcio del mondo del calcio degli ultimi anni, governato dai procuratori che pagano i direttori sportivi alle spalle dei presidenti. I giocatori che vanno avanti sono quelli che si fanno comprare e che appartengono ai procuratori che comandano. Un giro di soldi immenso e illegale che non permette a giovani calciatori di talento di avere il giusto spazio”. Corona annuncia per il 18 maggio gli scoop sul Napoli e su Yamal. E poi annuncia: Il cugino del più grande procuratore italiano ha deciso di autodenunciarsi e di fare i nomi e cognomi per raccontarci delle operazioni illegali fatte negli ultimi tre anni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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