La denuncia di Raiola a Fabrizio Corona | Il giocatore che va avanti è quello che paga la mazzetta al direttore

Nella sua trasmissione su YouTube, Fabrizio Corona ha fatto alcune affermazioni riguardo a pratiche illecite nel mondo dello sport. In particolare, ha accusato un giocatore di continuare a giocare pagando tangenti ai direttori di alcune squadre. La vicenda ha attirato l’attenzione sui possibili collegamenti tra il calcio e il pagamento di mazzette, mentre Corona ha annunciato l’intenzione di denunciare un’altra vicenda di presunte irregolarità sportive.

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