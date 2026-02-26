Che ci fa Fabrizio Corona a Sanremo? L’ipotesi dei festini bilaterali che danno tanto fastidio a Elettra Lamborghini – Il video

Chi sta seguendo questo Festival di Sanremo conosce bene le difficoltà di una delle cantanti in gara, Elettra Lamborghini, nel prendere sonno a causa dei «festini bilaterali», vicino all’hotel in cui dimorano gli artisti che devono salire sul palco dell’Ariston. Anche ieri sera, così come nella prima serata, Elettra si è lamentata della musica ad alto volume. Secondo la cantante il rumore arriverebbe da Villa Noseda, dove fino a tarda notte ci sono serate animate. Serata che, secondo quanto ricostruisce Fanpage, sono ha ospitato anche Fabrizio Corona e il dj Alessandro Basciano. Il locale si trova a 100 metri dall’hotel dove Elettra alloggia, l’Hotel de Paris. 🔗 Leggi su Open.online

