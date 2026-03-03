Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato il ruolo di direttore editoriale di Chi, una decisione presa in accordo con il Gruppo Mondadori lo scorso ottobre. La notizia è stata comunicata dallo stesso nell’editoriale del numero in edicola il 4 marzo. La decisione non è legata alle accuse di Fabrizio Corona, anche se alcuni dubbi rimangono. Signorini aveva ricoperto la posizione dal 2006.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Alfonso Signorini non è più il direttore editoriale di Chi. La notizia l’ha data lui stesso, nell’editoriale del numero in edicola il 4 marzo, sottolineando di aver concordato la sua decisione con l’azienda (il Gruppo Mondadori, ndr) lo scorso ottobre. Signorini, che nel 2023 aveva già lasciato il ruolo di direttore responsabile, chiude così un lungo capitolo della sua vita professionale, iniziato nel 2006, quando era diventato direttore della rivista. Alla base della decisione, ha spiegato Signorini, esigenze nuove. «Ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario», ha scritto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La decisione non avrebbe a che fare con le accuse di Fabrizio Corona, ma i dubbi restano. Ecco cosa ha detto l'ex direttore a proposito dell'addio al settimanale che guidava dal 2006

Alfonso Signorini a Mattino 5 dopo le accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha dettoDopo giorni di accuse e voci a seguito del polverone alzato da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini approda a Mattino Cinque ospite di Federica...

Leggi anche: Costacurta non ha dubbi: «E’ un periodo negativo che va al di là dell’ultimo anno. Ma c’è una cosa che mi preoccupa di più»

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona ma non nomina Falsissimo

Contenuti e approfondimenti su Fabrizio Corona

Temi più discussi: Alfonso Signorini, altro terremoto dopo il Grande Fratello: addio a 'Chi' (ma non c'entra Fabrizio Corona); Alfonso Signorini annuncia l'addio a Chi: Scelta presa da tempo, nessuna influenza del caso Corona; Signorini lascia la direzione di Chi: Nessuna influenza il caso Corona, scelta maturata da anni; Massimo Giletti cancellato a sorpresa da Rai 3: la colpa è anche di Fabrizio Corona?.

Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi, pronto a iniziare una nuova vitaAlfonso Signorini annuncia l’addio alla direzione di Chi, decisione maturata da anni e condivisa con Mondadori, non influenzata dal caso Corona. alfemminile.com

Falsissimo, le nuove rivelazioni di Corona su Signorini e De Filippi (e Alfonso si dimette da CHI)Falsissimo, puntata La resa dei conti: Fabrizio Corona attacca nuovamente Alfonso Signorini e Maria De Filippi ... gossipetv.com

#FabrizioCorona è tornato con una nuova puntata di #Falsissimo In questa puntata era presente #VitoCoppola che avrebbe denunciato #AlfonsoSignorini. Corona in questo puntata ha mostrato delle videochiamate intercorse tra Coppola, che le ha registrate, - facebook.com facebook

Lo sanno pure i bimbi che quella famosa foto di Maria De Filippi in abiti da sposa incazzata è un fake, ma sua “maestà del giornalismo” Fabrizio Corona l’ha spacciata per vera nell’ultima puntata di #Falsissimo. L’ingiocabile a cui nulla sfugge, eh già x.com