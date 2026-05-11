la decisione di dua lipa contro samsung sorprende i fan

Dua Lipa ha intentato una causa legale contro Samsung negli Stati Uniti, contestando l’uso non autorizzato della sua immagine nelle campagne pubblicitarie. La cantante ha presentato un’azione legale presso un tribunale statunitense, chiedendo che siano adottate le misure necessarie per tutelare i propri diritti. La disputa riguarda l’impiego di fotografie e materiale promozionale senza il suo consenso. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Dua Lipa fa causa alla Samsung: contestato l’uso non autorizzato dell’immagine nelle campagne pubblicitarie negli USA. L’utilizzo dell’immagine delle celebrità nella pubblicità è un tema sempre più centrale nell’industria globale del marketing, soprattutto nell’era digitale in cui contenuti e visual possono circolare rapidamente senza controllo diretto degli interessati. Il caso che coinvolge Dua Lipa e Samsung Electronics riporta l’attenzione proprio sui limiti tra promozione commerciale, consenso e tutela dei diritti d’immagine. Dua Lipa ha intrapreso una causa negli Stati Uniti contro Samsung, sostenendo un uso non autorizzato della propria immagine per promuovere televisori venduti sia sul mercato americano che internazionale.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni di dollari per aver presumibilmente usato la sua immagine per vendere TV reddit

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