Dua Lipa contro Samsung | 15 milioni per l’uso non autorizzato della foto

Dua Lipa ha intentato una causa contro Samsung, chiedendo 15 milioni di euro per aver utilizzato una sua foto senza il suo consenso. La cantante ha sostenuto che l’azienda ha usato l’immagine senza averne ottenuto il permesso. Gli avvocati di Dua Lipa hanno raccolto prove che dimostrerebbero la mancanza di autorizzazione da parte dell’azienda. La vicenda si svolge in tribunale, dove si discuterà della legittimità dell’utilizzo dell’immagine.

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