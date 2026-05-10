Dua Lipa contro Samsung | 15 milioni per l’uso non autorizzato della foto
Dua Lipa ha intentato una causa contro Samsung, chiedendo 15 milioni di euro per aver utilizzato una sua foto senza il suo consenso. La cantante ha sostenuto che l’azienda ha usato l’immagine senza averne ottenuto il permesso. Gli avvocati di Dua Lipa hanno raccolto prove che dimostrerebbero la mancanza di autorizzazione da parte dell’azienda. La vicenda si svolge in tribunale, dove si discuterà della legittimità dell’utilizzo dell’immagine.
? Punti chiave Come ha fatto Samsung a usare la foto senza autorizzazione?. Quali prove useranno gli avvocati di Dua Lipa in tribunale?. Perché i consumatori hanno acquistato i televisori dopo aver visto la foto?. Cosa rischia Samsung se il tribunale accoglierà la richiesta della cantante?.? In Breve Immagine utilizzata per promuovere modelli televisivi Samsung dal festival Austin City Limits 2024.. Accuse includono violazione del copyright, marchio personale e del Lanham Act in California.. Consumatori hanno influenzato acquisti televisori basandosi sulla presenza della popstar sulle confezioni.. Sentenza californiana potrebbe imporre il ritiro dei prodotti dai mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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