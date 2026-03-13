Dagli anni di sbracamento agli imbecilli che fanno ammuina di notte agli interventi nei quartieri | De Luca parla già da sindaco

Vincenzo De Luca, ancora in carica come sindaco di Salerno, ha partecipato a una diretta sui social nel pomeriggio del venerdì, durante la quale ha affrontato vari temi. Ha parlato di interventi nei quartieri e di problematiche legate a comportamenti notturni, come le agitazioni di alcuni gruppi di persone. Non ha ufficializzato la candidatura, ma ha annunciato di lavorare a un programma di rilancio della città.

Nonostante non abbia ancora ufficializzato la sua nuova candidatura a sindaco di Salerno, l'ex governatore è a tutti gli effetti in campo in vista delle elezioni comunali di maggio Nonostante non abbia ancora ufficializzato la sua nuova candidatura a sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca torna a parlare da spirante primo cittadino nel corso della consueta diretta del venerdì pomeriggio sui social: “Sto lavorando per definire un programma di rilancio. Dobbiamo ricreare entusiasmo, sviluppo, lavoro, qualità urbana e sicurezza. In questi anni - ha esordito - abbiamo avuto un pò di ‘sbracamento’. Purtroppo poi diventa complicato riportare i cittadini o chi non vive qui a comportamenti rigorosi e correnti, ma lavoreremo per farli riacquistare rapidamente e garantire la piena sicurezza”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Vincenzo De Luca parla già da sindaco di Salerno: “Reparti speciali contro i maranza, la ricreazione è finita”Reparti speciali contro i reati dei maranza, più telecamere, più agenti: la campagna elettorale di Vincenzo De Luca a Salerno è già iniziata. Capodanno nei quartieri, Verona festeggia insieme agli over 65: attesi 750 partecipanti, presente anche il sindacoVerona è pronta per salutare l’arrivo del nuovo anno con un Capodanno diffuso nei quartieri, pensato in particolare per la popolazione over 65 e...