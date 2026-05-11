La critica nella letteratura | Francesco De Sanctis - Giacomo Zanella
Giovedì 28 maggio 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza nella sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina. L'evento, organizzato dall'associazione San Daniele APS, avrà come tema la critica nella letteratura, con un focus su due figure: Francesco De Sanctis e Giacomo Zanella. La partecipazione è prevista presso l'ingresso dietro alla basilica, in via Giuseppe Ferrari 2A.
Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: “”. Relatore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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