La critica nella letteratura | Francesco De Sanctis - Giacomo Zanella

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 28 maggio 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza nella sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina. L'evento, organizzato dall'associazione San Daniele APS, avrà come tema la critica nella letteratura, con un focus su due figure: Francesco De Sanctis e Giacomo Zanella. La partecipazione è prevista presso l'ingresso dietro alla basilica, in via Giuseppe Ferrari 2A.

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Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: “”. Relatore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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