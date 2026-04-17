I bambini di Piove di Sacco a lezione di meraviglia: tra scienza e poesia nel nome di Giacomo Zanella L’associazione "I Fiumi di Jane" prosegue il percorso emozionale alla scuola primaria "Zanella". Sabato 11 aprile, un viaggio tra fossili, stelle e natura per trasformare i piccoli alunni in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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