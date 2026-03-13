Olimpiadi della Matematica il liceo De Sanctis-Galilei sul podio nella gara distrettuale

Gli studenti del liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria si sono classificati sul podio nella gara distrettuale delle Olimpiadi della Matematica, una competizione promossa dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione. La partecipazione ha coinvolto più scuole della zona e il risultato rappresenta un riconoscimento per il team di studenti e docenti del liceo.

La squadra dell'istituto ha conquistato il terzo posto nella gara distrettuale a squadre che si è svolta venerdì 6 marzo dalle 15 alle 17 presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto. Alla competizione hanno partecipato diversi istituti del territorio, impegnati nella risoluzione di problemi matematici complessi. Le Olimpiadi della Matematica rappresentano una delle competizioni scolastiche più diffuse a livello nazionale. Attive in Italia dal 1983, coinvolgono ogni anno circa 1500 scuole e oltre 200 mila studenti.