Danno all’immagine della PA la Corte dei Conti allarga la responsabilità erariale a tutti i reati dolosi del dipendente pubblico

La Corte dei Conti ha stabilito che la responsabilità erariale si estende a tutti i reati dolosi commessi dai dipendenti pubblici. Con la sentenza n. 32026 QMPROC, le Sezioni Riunite hanno deciso di ampliare la portata delle responsabilità, coinvolgendo direttamente i comportamenti illeciti di natura dolosa che danneggiano l'immagine e le finanze della pubblica amministrazione. La decisione riguarda procedure e controlli interni già in atto.