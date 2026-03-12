Danno all’immagine della PA la Corte dei Conti allarga la responsabilità erariale a tutti i reati dolosi del dipendente pubblico
La Corte dei Conti ha stabilito che la responsabilità erariale si estende a tutti i reati dolosi commessi dai dipendenti pubblici. Con la sentenza n. 32026 QMPROC, le Sezioni Riunite hanno deciso di ampliare la portata delle responsabilità, coinvolgendo direttamente i comportamenti illeciti di natura dolosa che danneggiano l'immagine e le finanze della pubblica amministrazione. La decisione riguarda procedure e controlli interni già in atto.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 32026 QMPROC, pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025, ha risolto una questione di massima di significativo rilievo sistematico: l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione è proponibile per qualsiasi delitto commesso a danno delle pubbliche amministrazioni, non soltanto per i reati tipizzati nel codice penale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
