Le dimore storiche dei Savoia, conosciute come la Corona di Delizie, sono testimonianze di architettura e storia che si trovano nel nord Italia. Queste residenze, spesso circondate da parchi e giardini, sono state utilizzate nel corso dei secoli come residenze di rappresentanza e di svago. La loro presenza si inserisce nel patrimonio artistico e culturale del Paese, arricchendo il paesaggio urbano e rurale di significato storico.

“L’Italia è il paese dove tutto sembra arte”, diceva il buon Federico Fellini e Torino è una delle città dove la bellezza non manca. La città, legata a doppio filo alla dinastia Savoia, al suo interno conserva ancora l’architettura, lo stile e il carattere sabaudo di un tempo. Mai sentito parlare della Corona di Delizie? È tra le meraviglie che rendono unica la città, un sistema di ville, castelli e dimore reali costruito dai Savoia, tra Sei e Settecento, attorno alla capitale piemontese. Un itinerario monumentale che unisce arte, natura e architettura barocca, trasformando il territorio in una vera corte diffusa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Corona di Delizie, le prestigiose dimore dei Savoia: tra storia, arte e leggende

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