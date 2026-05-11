L’Inter si prepara per la finale di Coppa Italia, un appuntamento che occupa le prime pagine delle notizie sportive. Dopo il successo in campionato, la squadra si concentra su questa partita, mentre nel frattempo si avvia una cessione già decisa nel mercato di gennaio. La trattativa riguarda un giocatore che rappresenta un importante patrimonio del club, e le operazioni sono ormai in fase avanzata.

di Bruno De Santis La finale di coppa Italia come priorità, poi il mercato con una cessione che ormai è già stata decisa L’ Inter si avvicina alla finale di Coppa Italia con la voglia di vincere ancora dopo io trionfo in campionato. La testa è all’Olimpico, dopo si cerca il double che manca da Mourinho, ma inevitabilmente i discorsi legati al mercato sono già diventati quotidiani. Inevitabile quando sei la squadra campione d’Italia e quando molti dei tuoi giocatori sono arrivati al passo d’addio. Ci sono, infatti, i calciatori in scadenza, ma anche chi nel progetto nerazzurro ormai non trova più spazio, non si riconosce più come importante. Ed allora è meglio salutarsi, senza tirarla troppo per le lunghe.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La coppa e poi l’addio all’Inter: è il tesoretto di Marotta

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La festa dell’Inter per il 21° scudetto

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