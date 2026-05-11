La Roma si trova di fronte a una divisione di opinioni riguardo al futuro di Dybala, con alcune voci che parlano di un possibile addio. Dopo la partita a Parma, l’attaccante ha commentato sulla sua situazione contrattuale, suscitando reazioni diverse all’interno della società. Intanto, l’allenatore ha risposto alle dichiarazioni, lasciando trasparire una posizione definita sulla permanenza del giocatore. La questione resta al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

L’assist per il gol di Malen, quello sul palo di Soulé e tutta una serie di altre giocate decisive, che hanno tenuto a galla la Roma, compreso il traversone finale che ha portato al fallo di Britschgi su Rensch ed al rigore che mantiene intatti i sogni di Champions, anzi li aumenta visto il risultato serale del Milan. Insomma, se la vittoria giallorossa di Parma ha le tinte orange di Malen e dello stesso Rensch, il marchio di fabbrica ce lo ha messo – e in modo importante – anche Paulo Dybala. Che era al rientro dal via 105 giorni dopo la sua ultima volta, quel Roma-Milan del 25 gennaio scorso. Solo che il gioiello argentino della Roma ha il...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La classe o il tempo che passa? La Roma si divide sul futuro di Dybala

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