L'ex capitano della Roma ha commentato la corsa al quarto posto, sottolineando che la squadra non può permettersi errori nella sfida contro l'Inter per mantenere il passo di Como e Juventus. Ha inoltre parlato del futuro di Dybala e di altri aspetti legati alla squadra giallorossa. La discussione si è concentrata su vari temi riguardanti la situazione attuale del club.

Totti ha parlato di quarto posto e non solo. L’ex capitano giallorosso si è soffermato su diversi temi riguardanti la Roma. Le sue parole. Nel giorno esatto in cui ricorre il suggestivo anniversario del suo esordio assoluto con la maglia giallorossa, Francesco Totti torna a far sentire la sua voce. Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista a margine dell’evento “Operazione Nostalgia” al PalaEur, lo storico capitano ha tracciato un bilancio a tutto tondo sul momento della Roma guidata da Gian Piero Gasperini, proiettandosi verso la delicata ripresa del campionato e le incognite del mercato estivo. L’ESAME SAN SIRO Al rientro dalla sosta, la Roma è attesa da un crocevia fondamentale per le sue ambizioni europee: la supersfida contro l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Totti sulla lotta per il quarto posto: «La Roma contro l’Inter non può sbagliare per restare in scia di Como e Juve. Sul futuro di Dybala…»

Articoli correlati

Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all’InterIl Milan ha un compito molto importante da fare: evitare la fuga dell'Inter e aumentare il divario sul quinto punto.

Ferrara sulla Juve: «Contro Udinese e Como non si può sbagliare. Vi spiego il significato dell’abbraccio a Spalletti»di Redazione JuventusNews24Ferrara ai microfoni di Dazn ha analizzato la vittoria della Juve contro il Pisa sottolineando come contro il Como non si...

Ricordi intensi di calcio vissuto raccontati da Totti #totti #materazzi #roma #inter #calcio #seriea

Tutti gli aggiornamenti su Totti sulla lotta per il quarto posto...

Discussioni sull' argomento Totti con la Roma e Gattuso nel cuore: 33 anni fa ho realizzato il mio sogno. L'Italia farà una grande partita. Poi la battuta sul suo futuro a Trigoria; Robinio Vaz sulle orme di Totti? Il primo gol con la Roma vale il remake di un'esultanza speciale; Esclusiva-Zoff: Totti nella Roma non starebbe male. Berlusconi? Io non dovevo chiarirmi; Quanto guadagna Chanel Totti? Il patrimonio della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Totti: Il lavoro di Gasperini? Non si vede ancora, pensa quando si vedrà... Per lo scudetto è lotta a treGasperini alla Roma? Il suo lavoro ancora non si è visto. Queste le parole di Francesco Totti, intervistato ai microfoni di Dazn in occasione del Grand Slam Padel Show. L'ex capitano giallorosso si ... corrieredellosport.it

Uno scatto che è destinato ad andare dritto dritto nella cartella delle foto iconiche realizzate nei raduni di Operazione Nostalgia. Alessandro Nesta e Francesco Totti, insieme a Roma con la stessa maglia, quella di Operazione Nostalgia. Perché anche loro han - facebook.com facebook

#Totti: "Per la Roma a San Siro sarà difficile, l'Inter deve vincere assolutamente il campionato" x.com