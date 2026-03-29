Totti sulla lotta per il quarto posto | La Roma contro l’Inter non può sbagliare per restare in scia di Como e Juve Sul futuro di Dybala…
L'ex capitano della Roma ha commentato la corsa al quarto posto, sottolineando che la squadra non può permettersi errori nella sfida contro l'Inter per mantenere il passo di Como e Juventus. Ha inoltre parlato del futuro di Dybala e di altri aspetti legati alla squadra giallorossa. La discussione si è concentrata su vari temi riguardanti la situazione attuale del club.
Totti ha parlato di quarto posto e non solo. L’ex capitano giallorosso si è soffermato su diversi temi riguardanti la Roma. Le sue parole. Nel giorno esatto in cui ricorre il suggestivo anniversario del suo esordio assoluto con la maglia giallorossa, Francesco Totti torna a far sentire la sua voce. Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista a margine dell’evento “Operazione Nostalgia” al PalaEur, lo storico capitano ha tracciato un bilancio a tutto tondo sul momento della Roma guidata da Gian Piero Gasperini, proiettandosi verso la delicata ripresa del campionato e le incognite del mercato estivo. L’ESAME SAN SIRO Al rientro dalla sosta, la Roma è attesa da un crocevia fondamentale per le sue ambizioni europee: la supersfida contro l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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