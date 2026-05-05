Ieri sera allo Stadio Olimpico la Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina, riaprendo i giochi per la qualificazione in Champions League. Dopo la partita, l’ex attaccante ha espresso preoccupazioni riguardo al futuro di un giocatore chiave, affermando di temere che il progetto possa non ripartire da lui. La partita ha visto una prestazione di alto livello della squadra, che ora si trova in una posizione favorevole nella corsa europea.

Notte magica ieri sera allo Stadio Olimpico grazie ad una prestazione di alto livello della Roma, che battendo 4-0 la Fiorentina è rientrata decisamente in corsa per la Champions League. Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli sono stati gli autori del poker messo a segno contro la viola e che ha piazzato la squadra di Gian Piero Gasperini ad una sola lunghezza dalla Juventus. Nel match che ha chiuso il 35° turno di Serie A, è tornato in campo davanti ai propri tifosi anche Paulo Dybala, che sta proseguendo il proprio graduale inserimento dopo l’operazione al menisco. L’argentino è stato protagonista solamente negli ultimi 20 minuti ed il suo ingresso è stato salutato dalla standing ovation del pubblico, segno di quanto sia mancato l’attaccante al popolo giallorosso.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Matri sul futuro di Dybala: “Ho paura che il progetto non riparta da lui”

Paulo Dybala & Juventus • “L’amore non mi basta”

Notizie correlate

Il video in cui il Papa risponde a Trump: “Non ho paura di lui, non ho intenzione di fare un dibattito con lui”“Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”.

Carmelo Cinturrino: «Ho avuto paura, ho sparato perché ho perso la testa». Quello che sappiamo finora sul caso di RogoredoDal giorno dei fatti Carmelo Cinturrino era stato assegnato a mansioni non operative e privato dell’arma di ordinanza.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Dybala sul futuro: Il Boca Juniors? Non si sa mai, ma ora la Roma e i Mondiali; Tre donne di fronte alla logica utilitaristica nel matrimonio e nella famiglia; Chi è Filippo Maria Bruni, il marito di Nathaly Caldonazzo; Matri: Scudetto? Sarà di nuovo Inter-Napoli l'anno prossimo! Conte frenato degli infortuni, meglio le riserve di Chivu.

Matri: Per cattiveria e movenze Malen mi ricorda TevezDonyell Malen è diventato il miglior giocatore della Roma, anche se è atterrato nella Capitale solo a gennaio. Ci ha messo pochi allenamenti per entrare alla perfezione nei meccanismi di Gian Piero Ga ... siamolaroma.it

M 22 H #ASRoma - facebook.com facebook

Si comincia il 6 maggio a #Roma parliamo delle vittime civili fatte da noi italiani (e rimosse) in Catalogna Il 9 a #Torino a Costellazioni, casa del popolo Estella Il 10 con la senatrice Pirro su salute, disabilità, futuro Il 13 con Emergency a #Bologna curare in gue x.com